VIDEO - Pellegrini parzialmente in gruppo, punta alla convocazione col Genoa. Zaniolo: a fine mese nuovi contatti per il rinnovo

Si avvicina la ripresa del campionato, ma in casa Roma tiene banco l'argomento Zaniolo: mentre si moltiplicano le indiscrezioni su un corteggiamento della Juve, si vocifera anche di nuovi contatti in programma per la fine del mese per il rinnovo del classe '99 con il club giallorosso. Intanto la squadra si allena al Fulvio Bernardini per preparare la sfida col Genoa: parzialmente in gruppo Lorenzo Pellegrini, che punta alla convocazione contro i rossoblù.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - JUVE-ZANIOLO: ALTRO CONTATTO

TRIGORIA: PARTE DEL LAVORO IN GRUPPO PER PELLEGRINI

ROMA-GENOA: PELLEGRINI VERSO LA CONVOCAZIONE. DIFFICILE UN SUO IMPIEGO DAL 1'

CALCIOMERCATO ROMA: A FINE MESE NUOVI CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI ZANIOLO

COPPA ITALIA, INTER-ROMA: CIRCA 1800 BIGLIETTI VENDUTI PER IL SETTORE OSPITI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24