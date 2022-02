Juve-Zaniolo: altro contatto

Il mercato è appena terminato ma la Juventus già si muove per il futuro. Al momento Nicolò Zaniolo è solo un pensiero, ma la Vecchia Signora ha ribadito il suo interesse per il calciatore. Dopo la chiacchierata risalente al periodo natalizio infatti c'è stato un altro contatto recente con l'agente del numero 22 giallorosso a mercato già chiuso. Non si è detto nulla di sconvolgente, ma i bianconeri gli hanno fatto sapere che hanno un piano per portarlo a Torino.

Zaniolo piace alla Juventus dai tempi di Paratici ed i problemi fisici non hanno spento l'interesse. L'obiettivo è quello di ringiovanire la rosa creando un nucleo di calciatori italiani. Sullo sfondo c'è anche la questione contrattuale di Dybala ma non è detto che l'arrivo del giallorosso dipenda dall'addio dell'argentino.

Fondamentale sarà la qualificazione in Champions League. Inoltre servono anche delle cessioni per rimpinguare le casse in vista del mercato estivo. Zaniolo piace in Premier League ed in Spagna ed una seconda parte di stagione potrebbe scatenare un'asta, ma la Juventus ha ottimi rapporti con l'agente e per questo potrebbe arrivare un'offerta a breve.

L'intenzione della Roma però è quella di rinnovargli il contratto per renderlo un pilastro per il futuro e potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria. Il rapporto del club con l'entourage del giocatore è buono e già ci sono stati degli incontri, ma al momento non ce ne sono altri in programma.

Alla Roma Zaniolo guadagna 2,5 milioni di euro. Oggi quanto vale Zaniolo? Si potrebbe dire sui 50 milioni, ma i giallorossi non hanno fatto ancora il prezzo e la Juventus non vorrebbe pagare questa cifra. Qualora il girone di ritorno fosse di altissimo livello si potrebbe arrivare anche a 70 milioni. La società capitolina cercherà comunque di difendere il suo patrimonio.

(gasport)