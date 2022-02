Roma-Genoa: Pellegrini verso la convocazione, difficile un suo impiego dal 1'

Lorenzo Pellegrini si prepara al ritorno in campo. Il capitano giallorosso oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo con la squadra a 3 giorni dalla sfida con il Genoa. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare Pellegrini sarà sicuramente convocato da Mourinho per il match di sabato. Difficilmente sarà in campo dal 1', più probabile che lo Special One lo inserisca a partita in corso, con l'obiettivo di fargli recuperare gradualmente il ritmo partita in vista del successivo match di Coppa Italia con l'Inter. Pellegrini si era infortunato nel riscaldamento del match con il Cagliari dello scorso 17 gennaio, riportando un infiammazione alla cicatrice del precedente infortunio al quadricipite accusato lo scorso dicembre.

(Sky Sport)