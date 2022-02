Prosegue la preparazione della Roma in vista del ritorno del campionato che la vedrà impegnata sabato alle 15.00 all'Olimpico contro il Genoa per la 24a giornata di Serie A. Buone notizie dall'allenamento mattutino a Trigoria per José Mourinho: Lorenzo Pellegrini ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale.