AGRESTI: "La Roma non vale il 5° posto" - PALOMBELLA: "Deve puntare a vincere la Conference League"

Si avvicina Roma-Genoa e lungo le trasmissioni radiofoniche si discute prevalentemente delle possibilità in campionato dei giallorossi. "Con l’acquisto di Vlahovic il divario tra Roma e Juve è aumentato, ma qualora dovessero crescere Abraham e Zaniolo i giallorossi potrebbero lottare per il 5° posto", sostiene Roberto Pruzzo. Per Stefano Agresti, invece, "La Roma non vale il 5° posto. Per arrivare tra le prime 5 o serve una grande impresa o un crollo delle avversarie".

"Difficile arrivare quinto, la Roma deve puntare a vincere la Conference", conclude, infine, Max Palombella.

Mourinho fa bene ad alternare i giocatori ora che ha ampia scelta. Non vedo tutta questa differenza tra Ibanez e Kumbulla. I Friedkin dovrebbero parlare. Quello di Pinto su Zaniolo è un grande autogol. Ha detto una cosa ineccepibile, ma ha creato un polverone (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vedere Cristante e Veretout in panchina vuol dire che la Roma ha ampliato la rosa. Ora Mourinho può fare delle scelte (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pinto ha detto una cosa che qualsiasi società dovrebbe dire. Una cessione importante potrebbe portare Pinto a costruire una squadra vincente. Difficile arrivare quinto, la Roma deve puntare a vincere la Conference. Normale Zaniolo abbia gli occhi addosso di diversi top club, è un grande giocatore. Fossi in Zaniolo aspetterei fino a fine stagione per mettermi seduto a discutere il rinnovo (MAX PALOMBELLA, Playroma)

A fronte di offerte importanti la Roma penserebbe alla cessione di Zaniolo. Sarebbe però fondamentale costruire una squadra per arrivare a vincere qualcosa di importante (LUCA PAPPAIANNI, Playroma)

Zaniolo? Siamo al 3 febbraio, non è sempre calciomercato. Mi sembra un film di fantascienza quello che sta andando in onda (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non vale il quinto posto, ci sono squadre nettamente avanti. Come valori se guardo la formazione del Milan oggi con tutte le assenze si avvicina a quella dei giallorossi, ma i rossoneri hanno tanti punti in più. Per arrivare tra le prime 5 o serve una grande impresa o un crollo delle avversarie. Non è impossibile ma molto difficile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È molto difficile arrivare tra le prime 5, non impossibile. Gli altri hanno tanti punti in più. Non penso ad una caduta degli avversari (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)