Pellegrini, parole al miele per la Roma: "Non c'è niente di più grande". Nessuna lesione per Zaniolo, Felix si negativizza

Onda lunga di positività dopo la qualificazione agli ottavi di Conference League: all'indomani della vittoria per 2-3 sul CSKA Sofia con primo posto centrato nel gruppo C, la Roma colleziona altre due buone notizie: da un lato l'assenza di lesioni per Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco in Bulgaria per un fastidio al flessore. Dall'altro la negativizzazione da Coronavirus di Felix Afena Gyan.

Parole al miele, poi, per Lorenzo Pellegrini nei confronti della Roma: "Non c'è nulla di più grande. Non si spiega, si vive".

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - ABRAHAM-MAYORAL, LA COPPIA FUNZIONA. KARSDORP UOMO ASSIST, BOVE "VOLENTEROSO E COMPLETO". FUZATO "ARRUGGINITO"

CORONAVIRUS, FELIX NEGATIVIZZATO: "NON VEDO L'ORA DI TORNARE AD ALLENARMI CON LA SQUADRA"

PELLEGRINI: "MOURINHO STA LAVORANDO SULLA MENTALITA'. LA ROMA NON E' UN TRAMPOLINO DI LANCIO, NON C'E' NULLA DI PIU' GRANDE" (VIDEO)

PRIMAVERA, ROMA-SPAL 4-1: GIALLOROSSI INARRESTABILI (FOTO)

ZANIOLO: NIENTE LESIONI. NON PREVISTA UNA RISONANZA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24