FERRAJOLO: "Mayoral-Abraham coppia interessante" - LEGGERI: "Colpito da Bove"

Il ritorno alla vittoria coincide col passaggio del turno da prima del girone per la Roma in Conference League. "Il cammino europeo della Roma è da 6,5" dice Xavier Jacobelli. Per Furio Focolari, invece, "aver preso 8 gol dal Bodo e qualificarsi da primi all’ultimo secondo conferma ancora di più il disastro della Roma contro i norvegesi".

Tra i protagonisti della serata c'è Borja Mayoral. "Mi sono chiesto perché non gioca mai…" è la risposta di Stefano Agresti. In coro, Gabriele Ziantoni e Giorgio De Angelis: "Da riconfermare contro lo Spezia". "Meritava più spazio per la stagione disputata lo scorso anno", aggiunge Checco Oddo Casano.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha vinto e speriamo che sia girata la ruota, vista la qualificazione in extremis agli ottavi di Conference. Se ripenso agli ultimi minuti della gara di ieri, mi vengono i brividi: una vittoria messa in ghiaccio a mezz'ora dalla fine riaperta a causa di un atteggiamento superficiale da parte di diversi calciatori. Abraham è già a quota 10 gol, sembra aver trovato la giusta continuità sotto porta. Colpito da Bove, ragazzo che ha grandi qualità (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Fondamentale aver evitato un turno in più in Europa: mi auguro che la Roma giochi questa competizione puntando a vincerla. Mayoral meritava più spazio per la stagione disputata lo scorso anno, non solo per le reti segnate ma anche per la capacità che ha sempre dimostrato di farsi trovare pronto. Con Abraham compone una coppia interessante, mi auguro di rivederla lunedì contro lo Spezia (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

La partita di ieri non può dire molto sulla squadra, l'avversario era debole ma sicuramente quel finale è ingiustificato. Bove è un giocatore di qualità e di cui ci si può fidare. Sarebbe folle se la Roma, dopo aver regalato Dzeko all'Inter e Pedro alla Lazio, regalasse Mayoral alla Fiorentina. A parte il gol, lo spagnolo si è mosso molto bene e con Abraham forma una coppia interessante (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La cosa migliore sono state le parole di Mourinho che ha riportato tutti alla realtà. La Roma non ha una rosa straordinaria ma per la Conference League, che è ridicola, insieme ad alcuni titolari bastano alcune seconde linee (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gli ultimi 20 minuti di ieri sono una spia di una situazione non ancora risolta. La Roma deve fare molto di più sia in campionato sia in coppa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho fa un discorso logico, dice di non avere una rosa per competere in tre competizioni: per vivacchiare sì, per competere no (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Vedo un Mourinho ‘scoglionato’ piuttosto che stanco. Forse la crescita di alcuni giocatori non è avvenuta come si aspettava, forse ha sopravvalutato qualche calciatore. Non vede l’ora che arrivi il mercato di gennaio… Continuo a farmi domande: da fine agosto, dopo 4 mesi di lavoro, non è soddisfatto della rosa. Ma allora che cosa si erano detti al momento della firma? Che non sia soddisfatto ormai è chiaro, ma cosa avrebbe voluto? (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dubito che Mourinho si aspettasse di vincere 20 partite su 20, avrà capito anche lui che è difficile vincere a Roma. Ma parlare di Mourinho stanco è davvero troppo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con il CSKA Sofia partita di medio basso livello su un campo orribile. La Roma poteva gestirla in maniera diversa, ma nell’ultima mezz’ora in difesa ne hanno combinate di tutti i colori, l’assetto difensivo è da rivedere. Poi meglio non parlare di Fuzato, non sapevo nemmeno della sua esistenza… Mourinho non può essere contento, anche se Abraham e Mayoral si sono mossi bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ma allora Mayoral esiste… Possiamo parlare di un giocatore riarruolato alla causa. Perché dovrebbe andare alla Fiorentina? (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella Roma ho visto solo Borja Mayoral, mi sono chiesto perché non gioca mai… Se avessimo detto a inizio stagione che la Roma avrebbe fatto un punto in 2 partite con il Bodo/Glimt subendo 8 gol non ci avrebbe creduto nessuno, dobbiamo sempre renderci di conto delle avversarie con cui ci misuriamo. In questo girone l’unico evento storico sono i 6 gol presi in Norvegia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il cammino europeo della Roma è da 6,5. Resta evidentemente la macchia di Bodo, ma la Roma ha vinto il girone e ha rialzato la testa a livello internazionale, pur nelle difficoltà visto che anche ieri Mourinho non era soddisfatto (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Shomurodov o Mayoral? Nessuno dei due, lo spagnolo ha segnato col CSKA Sofia...se devo scegliere uno da mettere vicino ad Abraham, metto Felix (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nessuno della Roma giocherebbe titolare nelle prime cinque in classifica. Farei giocare Mayoral contro lo Spezia. La Roma si deve trasformare dal punto di vista del gioco (GABRIELE ZIANTONI, PlayRoma)

Non vedo molte differenze tra la prestazione della Roma col Torino e quella col Bologna, eppure il risultato è stato opposto. Perché quello può essere casuale, avere un gioco invece, un'organizzazione, ti aiuta a stabilizzarti nel lungo periodo (NINO SANTARELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ottimo il primo posto nel girone. Sono felice della prestazione di Borja Mayoral, mi auguro sia confermato contro lo Spezia. La Conference League è un obiettivo importante per la stagione della Roma (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

La Roma avrebbe dovuto vincere 6 partite su 6. Aver preso 8 gol dal Bodo e qualificarsi da primi all’ultimo secondo conferma ancora di più il disastro della Roma contro i norvegesi. Vorrei sapere se Mayoral giocherà la prossima partita con lo Spezia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Bove visto ieri può essere un'alternativa per il centrocampo. Il terzino destro è una priorità superiore a quella dei centrocampisti (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)