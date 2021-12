Primavera, ROMA-SPAL 4-1: giallorossi inarrestabili, poker alla Spal (FOTO)

LAROMA24.IT - Roma no stop: i ragazzi di Alberto De Rossi proseguono il cammino in campionato liquidando al "Tre Fontane" la Spal dell'ex tecnico giallorosso Piccareta per 4-1 nella 12a giornata e con questo successo si portano a quota 30 punti in classifica. Dopo neanche un quarto d'ora di gioco la Roma si porta in vantaggio con Cherubini, complice l'errore di Rigon, ma la Spal - in 10 dal 18' per l'espulsione di Gineitis dopo un duro intervento su Faticanti - non s'arrende e trova il pareggio con Forapani, innescato da D'Andrea. Tre minuti dopo Tahirovic rovina la momentanea festa della Spal e sigla il nuovo vantaggio giallorosso, prima del tris di Rocchetti e dell'espulsione per doppia ammonizione di Morichelli in chiusura del primo tempo. Nella ripresa la Roma spegne ogni speranza della Spal col poker di Voelkerling Persson, che chiude il match.

IL TABELLINO

ROMA: Mastrantonio; Morichelli, Tripi, Keramitsis; Missori (90' Loukaima), Faticanti, Tahirovic (80' Di Bartolo), Rocchetti; Volpato (46' Pagano); Voelkerling Persson (67' Satriano), Cherubini (80' Padula).

A disp.: Berti, Baldi, Oliveras, Zajsek, Ngingi, Verrengia, Pellegrini.

All.: A. De Rossi.

SPAL: Rigon; Saio, Csinger, Abdalla (46' Orfei); Gineitis, D'Andrea, Forapani, De Milato (85' Martini), Puletto (55' Wilke), Roda (67' Simonetta), Borsoi (67' Saiani)

A disp.: Magri, Martelli, Bugaj, Biancheri, Fiori, Valdesi, Pinotti.

All.: F. Piccareta.

Arbitro: Carlo Rinaldi. Assistenti: Andrea Bianchini - Elia Tini Brunozzi.

Reti: 12' Cherubini (R), 23' Forapani (S), 26' Tahirovic (R), 40' Rocchetti (R), 47' Voelkerling Persson (R).

Note: espulsi Gineitis (S) e Morichelli (R). Ammoniti D'Andrea (S), Tahirovic (R), Di Bartolo (R). Recupero: 2' pt, 3' st.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

90'+3' - Termina il match: la Roma batte la Spal 4-1!

90' - De Rossi manda in campo anche Loukaima per Missori. 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

85' - Nella Spal ultima sostituzione: Martini in campo per De Milato.

80' - Doppio cambio per De Rossi: Di Bartolo e Padula per Tahirovic e Cherubini.

67' - Altre sostituzioni per i due tecnici: nella Roma dentro Satriano per Voelkerling Persson, nella Spal Piccareta manda in campo Simonetta e Saiani per Roda e Borsoi.

63' - Bel tentativo dalla distanza di D'Andrea, ma il suo tiro finisce alla destra di Mastrantonio.

55' - Nella Spal in campo Wilke che sostituisce Puletto.

47' - GOOL DELLA ROMA! I giallorossi calano il poker con una potente conclusione di Voelkerling Persson servito da Pagano.

46' - Al via la ripresa con un cambio per parte: nella Roma dentro Pagano per Volpato, nella Spal entra Orfei.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo: la Roma conduce per 3-1. Entrambe le formazioni in 10 uomini: espulsi Gineitis e Morichelli.

45' - 2 minuti di recupero. Espulso anche Morichelli: giallo per il difensore che, già ammonito, commette fallo su D'Andrea.

40' - GOOL DELLA ROMA! Iniziativa di Volpato dal limite dell'area che trova Tahirovic che dalla distanza impegna Rigon, sulla respinta si avventa Rocchetti che sigla il tris giallorosso.

31' - Ammonito Tahirovic per una trattenuta su D'Andrea.

26' - GOOL DELLA ROMA! I giallorossi si portano di nuovo in vantaggio con Tahirovic: cross da sinistra di Rocchetti per Voelkerling Persson al centro dell'area, il pallone gli sbatte sul tacco e sulla ribattuta Tahirovic trafigge Rigon.

23' - Gol della Spal: bel suggerimento in verticale di D'Andrea in area di rigore per Forapani che col destro supera Mastrantonio.

21' - Roma vicina al raddoppio: punizione di Volpato da sinistra, il tentativo termina di poco fuori alla destra del portiere.

18' - Duro intervento di Gineitis su Faticanti: il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il 2004 della Spal, mentre il giallorosso resta a terra soccorso dallo staff medico della Roma. Segue un confronto acceso tra Morichelli e D'Andrea, entrambi ammoniti.

12' - GOOL DELLA ROMA! Cherubini libera il destro da fuori area, Rigon non trattiene il pallone che termina in rete.

7' - Prima conclusione anche della Spal con D'Andrea, il tiro finisce fuori.

1' - Al via il match, si gioca sotto la pioggia. Subito Roma in avanti col tentativo di destro di Cherubini, che termina largo.