I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham-Mayoral, la coppia funziona. Karsdorp uomo assist, Bove "volenteroso e concreto". Fuzato "arrugginito"

LAROMA24.IT - I troppi rischi nel finale non sono sicuramente andati giù a José Mourinho, che nel dopogara è tornato a 'picconare' la sua Roma. Che ha ottenuto il massimo risultato possibile e ai limiti dell'impronosticabile. Non la vittoria sul CSKA, ma la qualificazione diretta agli ottavi dopo l'harakiri del Bodo in Ucraina.

Sul campo di Sofia la pratica è stata chiusa in un'ora e non sono mancate risposte positive. In primis dal ritrovato feeling con il gol di Tammy Abraham (7): "Butta dentro il primo pallone che tocca. Poi fa il bis: e sono sei in coppa, oltre ai quattro gol messi a segno in campionato. Se contassimo anche i pali..." (Il Messaggero). Poi la bella prova di Borja Mayoral (7,14), che da 'epurato' dopo la figuraccia di Bodo si candida ad una maglia da titolare per lo Spezia. "C'è sempre un'altra occasione, lui l'ha capito e ha sfruttato l'ultima chiamata. I segnali sono incoraggianti" (Corriere dello Sport).

Convicente la prova del debuttante da titolare Edoardo Bove (6,57): "Non gli manca la personalità" (Corriere della Sera). Positivo anche Karsdorp (6,71): "Qualche sofferenza di troppo nella ripresa, ma regala due assist al bacio ad Abraham" (Gazzetta dello Sport). Nota stonata Fuzato (5,07), accentuata dagli errori in occasione dei gol subiti: "Arrugginito e infreddolito" (Il Messaggero)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Fuzato 5,07

Mancini 5,86

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6,71

Veretout 6,21

Cristante 6

Viña 6,29

Bove 6,57

Abraham 7,14

Borja Mayoral 7

Villar 5,86

Zaniolo 5,75

Shomurodov 5,86

Darboe sv

Mourinho 6,43

IL MESSAGGERO

Fuzato 5,5

Mancini 6

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Veretout 6

Cristante 6

Viña 6

Bove 6,5

Abraham 7

Borja Mayoral 7

Villar 6

Zaniolo sv

Shomurodov 6

Darboe sv

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Fuzato 5

Mancini 6

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Veretout 6

Cristante 5,5

Viña 6

Bove 6,5

Abraham 7,5

Borja Mayoral 7

Villar 6

Zaniolo sv

Shomurodov 6

Darboe sv

Mourinho 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Fuzato 5

Mancini 6

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Viña 6,5

Bove 6

Abraham 7

Borja Mayoral 6,5

Villar 6

Zaniolo 6

Shomurodov 6

Darboe sv

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Fuzato 5

Mancini 6

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7

Veretout 6,5

Cristante 6

Viña 6

Bove 7

Abraham 7

Borja Mayoral 7

Villar 6

Zaniolo sv

Shomurodov 6

Darboe sv

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Fuzato 5

Mancini 5,5

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7

Veretout 6

Cristante 6

Viña 6,5

Bove 6,5

Abraham 7,5

Borja Mayoral 7

Villar 6

Zaniolo sv

Shomurodov 6

Darboe sv

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Fuzato 5

Mancini 5,5

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7

Veretout 6

Cristante 5,5

Viña 6,5

Bove 6,5

Abraham 7

Borja Mayoral 7,5

Villar 5

Zaniolo 5,5

Shomurodov 5

Darboe sv

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Fuzato 5

Mancini 6

Ibañez 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Viña 6,5

Bove 7

Abraham 7

Borja Mayoral 7

Villar 6

Zaniolo sv

Shomurodov 6

Darboe sv

Mourinho 6,5