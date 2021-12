Coronavirus, Felix si è negativizzato: "Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con la squadra"

Sul più bello, Felix si è dovuto fermare per la positività al Covid. L'attaccante promosso dalla Primavera alla prima squadra durante l'inizio di stagione, aveva prima debuttato a Cagliari e poi realizzato una doppietta in casa del Genoa. Ora finalmente Felix potrà riaggregarsi alla squadra come ha scritto sui social: "Finalmente negativo! Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni di nuovo".

Negative at last! Looking forward to training with my teammates again!?❤ #ASRoma pic.twitter.com/nHIBufBXMN — Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) December 10, 2021