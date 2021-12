VIDEO - Calafiori verso Cagliari: accordo per il prestito. Rinnovi per Bove, Darboe e Zalewski. C'è l'intesa con Maitland-Niles

Sorridono Edoardo Bove, Nicola Zalewski ed Ebrima Darboe: i tre hanno rinnovato i rispettivi contratti con la Roma, i primi due fino al 2025 ed il terzo fino al 2026. Mentre in entrata è stata trovata l'intesa sull'ingaggio con Maitland-Niles, esterno dell'Arsenal, in uscita è stato definito l'accordo per il prestito secco di Riccardo Calafiori al Cagliari. Inoltre, all'Inter piace Villar e il Napoli valuta Fazio.

