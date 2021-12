MATTIOLI: "Mi aspetto qualcosa di meglio dalla Roma" - CIARDI: "Fin qui una stagione da 5,5"

La fine dell'anno si avvicina e le discussioni dell'etere romano si incentrano sulle valutazioni del girone d'andata della Roma. "Mi aspetto di più dai giallorossi", spiega Nando Orsi. "Il rendimento di Mourinho è stato al di sotto delle aspettative", è invece l'opinione di Mario Mattioli. "Fin qui stagione da 5.5", è invece il voto di Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ammiro l'umiltà di Felix, che ha rinunciato a una competizione come la Coppa D'Africa per rimanere a lavorare a Roma. Vecino non mi entusiasma, potrebbe essere utile solo come alternativa a Veretout, a quel punto preferirei crescere Bove in casa. Zaniolo per tornare al top avrà bisogno di almeno un altro anno (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non sarebbe conveniente per nessuno la partenza di Zaniolo a fine anno (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto di più dalla Roma, che ha perso punti contro squadre inferiori. Non mi aspettavo che potesse lottare per lo Scudetto, ma che fosse più vicina al treno Champions sì (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma può rendere più di così. Il rendimento di Mourinho non è stato pari alle aspettative. Mi aspetto qualcosa di meglio, a prescindere da eventuali acquisti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La classifica per me è veritiera e in genere ti meriti quello che hai. Forse la Roma poteva fare qualcosa di meglio, ma penso faccia parte di un processo di crescita: Mourinho viene visto come tramite per arrivare, nel giro di un anno si spera, a lottare per i primi posti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Vecino non mi ha mai fatto impazzire, io sono per le operazioni che ti possano portare dei miglioramenti nell'immediato. Quarto posto? La Roma davanti non ha delle corrazzate. Fin qui la stagione dei giallorossi non supera il 5,5 (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Kamara sarebbe un grande acquisto, è bravo sia in fase difensiva che di costruzione. Maitland Niles ha gamba e rapidità, potrà essere utile sia come riserva di Karsdorp, giocando a 3 in difesa, che come alternativa a centrocampo. Credo che Mkhitaryan non rinnoverà il contratto a fine stagione. Non cederei Kumbulla a gennaio, può essere utile da qui alla fine dell’anno. La pista Grillitsch non è tramontata del tutto (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Vecino? Per ora non c'è trattativa e spero che resti lontano. Se devo far giocare lui, mi tengo Bove. Kamara? Piace molto a Pinto, Mourinho vorrebbe profili un po'più pronti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)