Roma, spunta Vecino. L'Inter pensa di cederlo

Nei corridoi di Trigoria si affaccia una nuova occasione di mercato: Matìas Vecino, in uscita dall'Inter. Per il momento non c'è alcuna trattativa, ma il centrocampista risponde ai requisiti fisici e tecnici richiesti da Mourinho. L'Inter non lo libererebbe gratis, ma con i nerazzurri ballano ancora i bonus per l'affare Dzeko. La Roma non vuole spendere nulla e per questo potrebbe tornare utile uno scambio con Gonzalo Villar, gradito da Inzaghi come contropartita: i rapporti tra i club sono ottimi e più avanti il discorso potrebbe diventare concreto, soprattutto se il gm Tiago Pinto riterrà troppo costoso arrivare a Grillitsch e Kamara. Per il ruolo di esterno continuano i discorsi con l'Arsenal per Maitland-Niles: l'inglese è in arrivo, ha accettato la proposta di prestito e ora manca solo l'accordo tra Roma e il club di Londra sulle condizioni dell'obbligo di riscatto e sulla cifra da pagare eventualmente a giugno. Dopo le Brexit gli inglesi sono considerati extracomunitari, dunque con l'arrivo dell'esterno non sarà più possibile acquistare altri connazionali di Abraham e Smalling. Nel mercato di gennaio ci saranno rinforzì, ma non nomi che possano garantire il salto di qualità: per quelli c'è il mercato di luglio.

(Corsport)