Calciomercato Roma: definito l'accordo col Cagliari per Calafiori

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Si avvicina l'apertura del calciomercato invernale e la Roma si muove, anche in uscita. Secondo quanto appreso dalla redazione de LaRoma24.it è stato definito l'accordo per la cessione di Riccardo Calafiori in prestito al Cagliari. Si attende solo il via libera della Roma, che aspetterà l'esito dei tamponi dei giocatori al rientro a Trigoria - quello di Matias Vina in particolare - per lasciar partire Calafiori. La formula è quella del prestito secco, con il laterale romanista che tornerà dunque in giallorosso a giugno.