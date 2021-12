Gonzalo Villar è uno dei nomi finiti sul taccuino dei dirigenti dell'Inter, che lo regalerebbero volentieri a Simone Inzaghi. Il centrocampista spagnolo è finito ai margini della Roma di José Mourinho e per il suo futuro quella dell'Inter è una pista da seguire: dipenderà molto dalla formula dell'operazione, con i nerazzurri che non possono fare operazioni a titolo definitivo. Per ora non trova riscontro l'idea di uno scambio con Vecino, ma gli scenari potrebbero cambiare.

(Gasport)