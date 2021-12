Attesa per i tamponi, Pellegrini: "Mou quello di cui avevamo bisogno". Sospesa la vendita dei biglietti con Juve, Cagliari e Lecce

C'è attesa in casa Roma per l'esito dei tamponi della squadra in vista della ripresa degli allenamenti e del campionato. E Lorenzo Pellegrini ripercorre il 2021 giallorosso e garantisce: "Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno. Penso che sia la persona perfetta al momento giusto".

Intanto, il club giallorosso sospende la vendita dei biglietti per le gare casalinghe contro Juventus, Cagliari e Lecce dopo la riduzione della capienza degli stadi al 50%.

IL TEMPO - MAITLAND-NILES HA DETTO SÌ

STADI, CAPIENZA RIDOTTA AL 50%: LA ROMA SOSPENDE LA VENDITA DEI BIGLIETTI CON JUVE, CAGLIARI E LECCE (COMUNICATO)

GAZZETTA.IT - ROMA, DA MANCINI A ZANIOLO: QUANTI RINNOVI SUL TAVOLO. E MKHITARYAN...

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: AUMENTANO LE POSSIBILITÀ DI UNA PARTENZA DI KAMARA A GENNAIO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: PRONTA OFFERTA DEL NEWCASTLE PER VERETOUT

PELLEGRINI: "MOURINHO È QUELLO DI CUI LA ROMA AVEVA BISOGNO"

TRIGORIA: DOMANI MATTINA L'ESITO DEI TAMPONI DEI GIALLOROSSI

AS ROMA: INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PARI A 296,3 MILIONI AL 30/11

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

