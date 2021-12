FELICI: "Diciamolo chiaramente, le risorse non ci sono" - PALIZZI: "Ma la Roma è facilmente migliorabile" - AGRESTI: "Il contratto di Zaniolo un problema da risolvere"

Con il mercato di gennaio alle porte, si susseguono le supposizioni e le indiscrezioni lanciate dall'etere romano circa le strategie della Roma per la prossima campagna acquisti-cessioni. "La Roma prenderà sicuramente un centrocampista - spiega Stefano Agresti -, ma Kamara costa tanto". "La Roma ha bisogno di un giocatore roccioso che sappia far ripartire rapidamente l'azione", è invece l'opinione di Max Palombella.

"Vecino non è un giocatore che serve alla Roma", la valutazione di Roberto Pruzzo.

Kamara ha un costo non irrilevante e la Roma non è orientata ad un mercato ‘ricco’. La Roma prenderà un centrocampista, sicuramente, certo che 12 milioni sono tanti. Il contratto di Zaniolo è un problema da risolvere: questo è il momento giusto per blindarlo, tra un anno sarà nella stessa situazione di Vlahovic (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sia Kamara che Grillitsch sono due profili affidabili. Anche Vecino lo è, anche se non ha l’età dalla sua parte. La Roma sinceramente bisogno di un centrocampista, bisogno che non ci sarebbe stato se Villar avesse proseguito nella crescita vista l’anno scorso. Zaniolo? Se non si infortuna più vale 3,5 milioni d'ingaggio (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha bisogno di un giocatore roccioso che sappia far ripartire rapidamente l'azione. Mourinho punta alla vittoria della Conference. Darei Felix al Sassuolo solo con delle rassicurazioni sulle presenze (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La Roma è facilmente migliorabile, basta il Bereszyński di turno per avere un'alternativa migliore a Karsdorp (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Maitland Niles e Kamara la Roma acquisirebbe due pedine che non ha in rosa, il francese può giocare anche in difesa. Quella di Calafiori al Cagliari potrebbe essere una buona operazione, penserei anche ad altri prestiti. Darei Felix al Sassuolo solo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Vecino non è un giocatore che serve alla Roma, serve uno che corre di più e più vivace, ci penserei bene. Zaniolo? Gli rinnoverei il contratto, ma lo farei legato al raggiungimento degli obiettivi. Se non arrivi in Champions come fai a pagarlo con una cifra non consona? (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A Mourinho è stata presentato un elenco di giocatori prendibili a buonissimo mercato, e fra questi lui sceglie quelli della Premier (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Ma per la Roma non sarebbe il caso di andare a cercare dei titolari? Diciamo chiaramente che le risorse non ci sono, così non si continua a sperare sempre 'nel prossimo mercato'... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)