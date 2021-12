AS Roma: indebitamento finanziario netto pari a 296,3 milioni al 30/11. A dicembre versati 15 milioni dai Friedkin (COMUNICATO)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED DELLA SOCIETA’

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 novembre 2021 è pari a 296,3 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021 con una riduzione netta pari a 15,4 milioni di euro.

Fra le principali motivazioni della riduzione dell’Indebitamento finanziario netto adjusted si segnala che il debito per finanziamenti soci registra nel periodo una riduzione di 20,7 milioni di euro determinata dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 giugno 2021, pari a 30,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale effettuata in data 26 novembre 2021 e dall’erogazione di nuovi finanziamenti soci effettuata nel mese di novembre 2021, pari a 10 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati ulteriori finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro, anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale. Si evidenzia, infine, la riduzione del debito a breve termine verso banche, parzialmente compensato dall’incremento dei finanziamenti infragruppo con Soccer e Mediaco e da minori disponibilità liquide.

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto adjusted al 30 novembre 2021 si compone di disponibilità liquide, per 8,4 milioni di euro (16,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti per 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e indebitamento, per complessivi 304,8 milioni di euro (328,7 milioni di euro, al 30 giugno 2021):

