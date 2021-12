La Roma è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Josè Mourinho per rinforzare il reparto, ma occhio anche alle uscite: secondo quanto riferisce il portale transalpino, infatti, il Newcastle avrebbe pronta un'offerta da far recapitare al club di Trigoria per il cartellino di Jordan Veretout. Punto fermo della formazione giallorossa, il centrocampista ex Fiorentina non avrebbe chiuso le porte ad un eventuale trasferimento in Inghilterra.

(footmercato.net)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE