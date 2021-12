Roma, da Mancini a Zaniolo: quanti rinnovi sul tavolo. E Mkhitaryan...

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - [...] Dopo i rinnovi dei giovani e al termine della fase acuta del mercato di gennaio, Tiago Pinto si occuperà anche dei contratti dei leader della prima squadra. Il primo sarà Gianluca Mancini: perché è un giocatore importante e perché è ad oggi uno dei titolari che guadagna meno e la società è molto attenta a questi equilibri. L’accordo sarà ratificato nelle prossime settimane, poi Pinto si dedicherà anche alle situazioni di Cristante, Spinazzola e Zaniolo.

[...] Discorso diverso per quanto riguarda Mkhitaryan che ha il contratto in scadenza a giugno. Per sua scelta, perché la Roma gli aveva proposto un biennale, ed è per questo che al momento non ci sono discorsi sul rinnovo. Né in un senso né nell’altro, la Roma e l’armeno discuteranno con calma del futuro. Nel contratto di Micki non ci sono opzioni, come un anno fa, ma i rapporti con lui e con Mino Raiola sono talmente buoni che, al momento il contratto non è un tema sul tavolo di Pinto [...].

