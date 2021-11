VIDEO - Pinto fa chiarezza: "Mou è allineato al progetto". Mancini e Darboe a un passo dal rinnovo, Veretout: "I tifosi la nostra forza" (VIDEO)

La Roma continua a lavorare in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Nel frattempo parlano alcuni tesserati. Se Veretout conferma la sua totale fiducia in Josè Mourinho - "Un vincente, l'uomo giusto per il progetto Friedkin" -, Tiago Pinto ribadisce l'unità di intenti di tecnico e club: "E' consapevole del fatto che sia impossibile creare fin da subito una squadra competitiva".

Mercato: sembrano ormai prossimi gli annunci di rinnovo per Gianluca Mancini e Ebrima Darboe.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNTATA

GASPORT - ROMA, PINTO AL LAVORO: MANCINI E DARBOE A UN PASSO DAL RINNOVO

VERETOUT: "MOURINHO UN VINCENTE, E' ADATTO AL PROGETTO DEI FRIEDKIN"

FOTO - TRIGORIA, SEDUTA TRA PALESTRA E CAMPO SOTTO GLI OCCHI DI PINTO: OK ZANIOLO

CALCIOMERCATO ROMA: SUMMIT CLUB-AGENTE DI REYNOLDS. POSSIBILE PRESTITO A GENNAIO

PINTO: "INSTANT TEAM IMPOSSIBILE, MOURINHO LO SA. FARA' LA STORIA DEL CLUB"

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24