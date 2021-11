FOTO - Trigoria, seduta tra palestra e campo sotto gli occhi di Pinto: ok Zaniolo

La Roma si è ritrovata al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la seconda seduta della settimana in vista dell'impegno in casa del Genoa in programma domenica sera. La squadra, sotto lo sguardo attento di Mourinho e Tiago Pinto, si è divisa tra palestra e campo: presente anche Zaniolo, che ieri aveva lavorato parzialmente in gruppo.