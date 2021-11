PALIZZI: "Grillitsch molto simile a Xhaka ma preferirei Zakaria" - FELICI: "A me l'austriaco non piace"

L'attualità dominata dalla Nazionale, che dovrà passare per gli spareggi per agguantare un posto ai prossimi Mondiali, fa defluire i discorsi sulla Roma intorno a temi più vari. Dal tema mercato, sul quale Jacopo Palizzi parla di Grillitsch così: "E' un giocatore molto simile a Xhaka, mancino con la capacità di cambiare gioco con una sventagliata. Per come vedo io il calcio mi piace più Zakaria e credo alla Roma servirebbe più un giocatore con queste caratteristiche".

Mentre Furio Focolari si esprime su Zakaria: "Non impazzisco per lui, ma la Roma ha bisogno di un'alternativa e lo svizzero se la giocherebbe con Cristante e Veretout".

Il ritorno di Spinazzola è fondamentale per la Roma, ma anche per l'Italia di Mancini. La Roma non è una squadra di campioni, per questo motivo ha bisogno che tutti gli ingranaggi siano al posto giusto. (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

A Pellegrini manca solo una cosa: fare la differenza nelle partite che contano, è questo quello che fanno i campioni (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini deve prendersi in mano la squadra. Ha l'età e la caratura per essere il leader della Roma, nei momenti difficili e nei momenti felici. Lui dovrebbe portarsi dietro anche Cristante, Veretout, c'è poi Abraham che può cambiare la carte in tavola. A Genova ci sarà da soffrire, però credo sia il momento di accantonare i ragionamenti e i discorsi sul mercato, perché rischi di perderti e di perdere calciatori che pensano già a quello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

La priorità del mercato della Roma è il centrocampista, è fondamentale per Mourinho. Lì c'è una condizione di difficoltà: il tecnico ritiene inadatti i ragazzi che ha come alternative e vuole qualcun altro. Ci sono dei calciatori in scadenza a giugno e la Roma proverà a lavorare su quello. Su Zakaria ci sono problemi, lui era la prima scelta, ma la Juventus sta andando con decisione sullo svizzero (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Non impazzisco per Zakaria, ma la Roma ha bisogno di un'alternativa e lo svizzero se la giocherebbe con Cristante e Veretout. Il salto di qualità alla Roma dovrebbe farlo Zaniolo, lo stiamo aspettando, ma ancora non arriva (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Dopo quei due infortuni Zaniolo ha perso esplosività e per lui era una qualità decisiva. C'è anche il fattore psicologico poi, ma lui non può risparmiarsi, o va a mille o è un casino. Le sue qualità sono indiscutibili. Guardate Hazard: era un fenomeno, ora non lo vuole più nessuno. Per un atleta infortuni così gravi sono come un contagio. Mi auguro di essere smentito e che Zaniolo possa essere una grande risorsa per la Roma e per l'Italia (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

A me Grillitsch non piace, mi sembra un giocatore più fisico che altro (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il rinnovo di Mancini è una volontà di Mourinho che intende creare uno zoccolo duro. Entro Natale arriverà anche quello di Cristante (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)