Scarsamente utilizzato da José Mourinho e mandato in tribuna in più di un'occasione, Bryan Reynolds potrebbe lasciare la Roma a gennaio per trasferirsi altrove in prestito. La società crede nel terzino americano e le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. Stando alle informazioni del sito sportivo, l'entourage di Reynolds e il club si sono aggiornati per parlare del futuro del classe 2001: potrebbe partire in prestito a gennaio e gli estimatori non mancano.

(tuttomercatoweb.com)

