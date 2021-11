Calciomercato Roma: agente di Reynolds sbarcato nella Capitale

Dopo le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, che volevano l'agente di Bryan Reynolds in procinto di arrivare a Roma per discutere con il club giallorosso il futuro del terzino, si registrano delle conferme: secondo Daniele Trecca di Calciomercato.it Chris Megaloudis sarebbe sbarcato nella Capitale: nell'agenda la definizione della situazione dell'ex Dallas FC, che nella Roma di Mourinho non ha praticamente mai trovato spazio e che potrebbe dunque partire a gennaio.