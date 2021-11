Calciomercato Roma: agente di Reynolds atteso in Italia nelle prossime settimane

La stella di Bryan Reynolds, da quando il calciatore è approdato in giallorosso dal Dallas FC, non ha mai preso a brillare. E l'arrivo alla Roma di Josè Mourinho sembra aver messo definitivamente ai margini il calciatore statunitense, che potrebbe fare le valigie già a gennaio. Stando a quanto riferisce il portale specializzato, l'agente del giocatore sarebbe atteso in Italia nelle prossime settimane, per fare il punto sul futuro del classe 2001 e valutare un'eventuale cessione.

(calciomercato.it)

