Nessuna lesione per Kumbulla, Mkhitaryan convinto: "Voglio giocare il più a lungo possibile". Spinazzola, parla l'agente: "Se potesse tornerebbe anche domani"

Al giro di boa di questa pausa del campionato di Serie A, sospiro di sollievo per Marash Kumbulla: il difensore della Roma, infortunatosi nel corso della gara tra Albania ed Inghilterra, non ha riportato lesioni.

Scalpita per tornare in campo Leonardo Spinazzola, come ammesso candidamente dal suo agente: "Tornerebbe anche domani, ma ci vuole ancora un po'di tempo". E se Mikhitaryan vorrebbe allungare il più possibile la sua carriera - "Voglio giocare il più a lungo possibile" -, Abraham racconta la sua sorpresa a proposito del livello del campionato italiano: "Non mi aspettavo una Serie A così competitiva".

