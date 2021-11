NISII: "L'obiettivo delle critiche è Mourinho" - LENGUA: "Forse 2-3 giallorossi giocherebbero nelle prime squadre di Serie A"

Con la sosta per gli impegni delle Nazionali in corso, lungo le frequenze radiofoniche si analizza il rendimento finora della Roma. "Si sta facendo il funerale sia alla Roma che a Mourinho", dice Alessio Nardo. "L’obiettivo delle critiche è chiaramente Mourinho", aggiunge Federico Nisii.

"Quanti giocatori della Roma giocherebbero nelle prime squadre della Serie A? Forse 2-3, questo vuol dire che 8/11 della rosa giallorossa è da migliorare", conclude così Gianluca Lengua commentando la rosa.

_____

_____

Si sta facendo il funerale sia alla Roma che a Mourinho. Ormai sentendo opinionisti e addetti ai lavori viene considerato un bollito, inadeguato al calcio moderno, tornato in Italia solo per fare casini… Ne ho lette di tutti i colori. La Roma viene descritta come una realtà allo sbando, ma non credo sia esattamente così. Mourinho ha tutto per rimettere a posto le cose, mi accontenterei di rivedere la Roma della prima parte di stagione. Che non era una squadra stellare, ma in grado di vincere 9 partite su 11. C’è stato un mezzo disastro dopo, ma quella Roma non può essere sparita (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le critiche a Mourinho? L’obiettivo è chiaramente lui, sono conti retroattivi. Poi se mettono in mezzo anche la Roma a qualcuno fa solo che piacere… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)



Zakaria non è un giocatore che ti dà la profondità. Un buonissimo giocatore, non sarà mai un campione ma una cosa mi è piaciuta molto: si trova sempre al posto giusto nel momento giusto, un po' la caratteristica che aveva De Rossi (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)

Quanti giocatori della Roma giocherebbero nelle prime squadre della Serie A? Forse 2-3, questo vuol dire che 8/11 della rosa giallorossa è da migliorare. La differenza con gli altri anni è che Mourinho queste cose le dice apertamente (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Se la rosa della Roma è più scarsa di quella dello scorso anno, allora Mourinho sta facendo miracoli (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)