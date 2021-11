Kumbulla: nessuna lesione. Il difensore verrà valutato giorno per giorno

Buone notizie per la Roma di Josè Mourinho: Marash Kumbulla, che aveva dovuto abbandonare il campo dopo circa 15 minuti della sfida tra la sua Albania e l'Inghilterra, non ha riportato nessuna lesione muscolare - solo risentimento -. Kumbulla è rientrato nella giornata di oggi nella Capitale. Le condizioni del difensore ex Hellas Verona, come filtra da Trigoria, verranno dunque valutate giorno per giorno.