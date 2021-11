Albania: Kumbulla lascia il ritiro della nazionale, rientra a Roma

Marash Kumbulla sulla via di ritorno a Trigoria. La federazione albanese ha annunciato ieri sera con una nota ufficiale la lista dei convocati per il prossimo match delle qualificazioni ai Mondiali con Andorra, in programma domani. 'Tagliato' il difensore della Roma, che è stato autorizzato dal ct Edy Reja a lasciare il ritiro della selezione balcanica e rientrerà così nella Capitale.

Kumbulla si era infortunato nel corso del match di venerdì scorso con l'Inghilterra. Un problema muscolare lo ha costretto a chiedere il cambio dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco. Possibili esami nelle prossime ore per valutare le sue condizioni.

(fshf.org)