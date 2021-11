MKHITARYAN: "Spero di giocare il più a lungo possibile, la testa dice altri 5-6 anni"

SPORT1 - Dall'Armenia al Borussia Dortmund fino ai suoi piani per il futuro: il giallorosso Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato una lunga intervista al canale tedesco prima di Armenia-Germania, gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Le sue dichiarazioni:

L'Armenia ha perso 5-0 contro la Macedonia del Nord, come è nata questa disfatta?

"Non abbiamo giocato bene. Abbiamo iniziato male la partita e siamo stati puniti severamente per i nostri errori. È davvero amaro perché avevamo grandi progetti. C'era la speranza di qualificarsi per la prima volta per un torneo importante, purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo lasciato punti contro il Liechtenstein (1:1) e l'Islanda (1:1)".

Quali sono le tue aspettative contro la Germania? (in programma oggi alle 18.00, ndr)

"Vogliamo colpire la Germania. Per molti nostri giocatori è la partita della vita. Vogliamo regalare ai nostri tifosi una bella conclusione".

Cosa avrebbe significato partecipare ai Mondiali con l'Armenia?

"Sarebbe stato un grande sogno diventato realtà. Abbiamo avuto una possibilità, ma l'abbiamo sprecata. Abbiamo molti giovani giocatori bravi e spero che un giorno riusciranno a realizzare il nostro grande sogno e renderanno orgogliosi i cittadini del nostro paese".

Giochi per la terza volta contro la Germania, per te è una partita speciale?

"È totalmente una partita speciale per me. In Germania sono diventato il calciatore che sono oggi. Non vedo davvero l'ora di giocare. Queste partite ci aiutano a progredire come squadra. I tedeschi ti insegnano con forza dove migliorare. Abbiamo perso tutte le ultime quattro partite contro la Germania. Vogliamo rendere possibile l'impossibile, nonostante tutto".

La Germania resta una delle squadre più forti d'Europa?

"Certo, è ancora una delle più forti d'Europa. Abbiamo giocato contro i tedeschi due mesi fa, la qualità della squadra è incredibile. Secondo me, è una delle squadre favorite per vincere il Mondiale in Qatar. Conosco molti giocatori del Borussia Dortmund: Hummels, Gündogan, Reus e Ginter. Hanno anche molti giocatori giovani che sono incredibili".

Quali giovani giocatori ti piacciono di più?

"Ho visto giocare Musiala, è già ai massimi livelli. Mi piace molto anche Wirtz. I ragazzi sono fantastici, hanno grandi carriere davanti. Ma non sono sorpreso che continuino ad emergere questi talenti. I tedeschi hanno sempre fatto un buon lavoro giovanile".

Hai giocato per il Borussia Dortmund tra il 2013 e il 2016. Cosa pensi del periodo trascorso in Germania?

"Sono ancora in contatto con la Germania. Non dimenticherò mai il tempo trascorso lì, che per me è stato il periodo più bello come calciatore".

Sei andato dallo Shakhtar Donetsk al Dortmund.

"È stato un grande passo per me. Sono ancora grato a Jürgen Klopp, alla squadra e ai miei ex compagni di squadra per avermi supportato. Mi hanno reso il calciatore che sono oggi, i tre anni lì sono stati speciali. Una cosa è certa: un giorno tornerò a Dortmund, non so se da giocatore, ma sicuramente da spettatore".

Hai giocato ka finale della Coppa DFB nel 2014, 2015 e 2016, ma hai perso sia contro il Bayern che contro il Wolfsburg. Quanto è profonda la ferita?

"È un peccato, perché siamo arrivati in finale ogni anno e abbiamo perso, questo è incredibilmente amaro. Da un lato sono grato di aver raggiunto questo obiettivo, ma mi dà fastidio il fatto di non essere mai riuscito a vincere quel titolo".

Qualche volta ripensi ai tuoi gol davanti ai tifosi del Borussia Dortmund?

"Giocare a Dortmund è un sogno per ogni giocatore. Il Muro Giallo è pazzesco, mi sono divertito settimana dopo settimana. Ancora oggi i miei compagni di squadra in Nazionale e alla Roma mi chiedono com'è giocare davanti ad 81000 persone. Sono molto orgoglioso di far parte della storia del BVB".

Il Borussia ha attirato Erling Haaland con dei video del Muro Giallo, è successo anche a te?

"Anche per me il Muro Giallo è stato determinante, perché nel 2012 ho giocato a Dortmund con lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Dopo questa partita, ero molto preso e ho detto subito a Mino Raiola: 'Un giorno voglio giocare qui!'. Dopo pochi mesi ho ricevuto l'offerta ed era pazzesca. Il Muro Giallo è stato davvero un fattore decisivo".

[...]

Hai 32 anni e il tuo contratto con la Roma scade nel 2022. Per quanto tempo sarai un calciatore professionista?

"Per quanto mi riguarda il più a lungo possibile, ma dipende da molti fattori. A quell'età non è più così facile prendersi cura del proprio corpo. La mia testa mi dice: puoi gestire facilmente cinque o sei anni. Spero che anche il mio corpo possa farlo ma so che non mi resta così tanto tempo, quindi mi godo ogni secondo e assorbo tutto. Un giorno, purtroppo, finirà".

