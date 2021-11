Ag. Spinazzola: "Leonardo sta bene, ha lavorato in maniera pazzesca negli ultimi mesi. Lui tornerebbe a giocare domani, ma ci vuole ancora un po' di tempo"

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, è tornato a parlare delle condizioni del terzino giallorosso: "Lui è un leone, sta bene e ha lavorato in maniera pazzesca negli ultimi 3-4 mesi. Ora non bisogna avere fretta, bisogna gestire la situazione nel modo giusto. Il suo entusiasmo è straripante, dipendesse da lui giocherebbe domani. In realtà ci vuole ancora un po' di tempo, può essere un mese come un mese e mezzo... Vediamo, ci sarà un altro consulto nel giro di un mese, ma il recupero procede bene".

