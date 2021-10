VIDEO - Influenza Pellegrini, Ibanez carica: "Pronti per la Juve". Abbonamenti: superata quota 15mila

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo della Roma di José Mourinho, tra gli aggiornamenti sulla campagna abbonamenti, gli allenamenti della squadra e gli impegni dei giallorossi impegnati con le rispettive nazionali. A Trigoria oggi si sono rivisti anche Cristante e Veretout, fresco vincitore della Nations League con la Francia, il quale è tornato ad allenarsi con i compagni, mentre era assente Lorenzo Pellegrini, a causa di un’influenza. A due giorni soltanto dal lancio della campagna la Roma conta già oltre 15000 abbonati.

Non solo abbonamenti, però: da domani per i nuovi abbonati scatta la prelazione per i biglietti per la trasferta europea contro il Bodø/Glimt. Continuano ad arrivare voci di mercato, con un nome nuovo per il ruolo di terzino destro: piace Bereszynski, che potrebbe sostituire Reynolds, quasi mai utilizzato da Mourinho.

