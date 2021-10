CIARDI: "Juventus-Roma? 1-1" - PRUZZO: "Ma i bianconeri così non li ritrovi più..."

Verso Juventus-Roma, la gara che premerà nuovamente il tasto "play" sulla stagione giallorossa. "Una Juve così non la ritrovi più e quindi devi approfittarne" dice Roberto Pruzzo. "Mi aspetto un 1-1 domenica sera con la Juventus" il pronostico di Augusto Ciardi.

Secondo Antonio Felici, invece, "servono i primi gol di Zaniolo perché finora è il bilancio offensivo è troppo legato a Pellegrini".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

La Roma in difesa non sta benissimo, ma una Juve così non la ritrovi più e quindi devi approfittarne. Sarebbe anche un bel segnale all'ambiente e al campionato, per far capire che l'aria è cambiata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il lavoro fatto Mourinho è soprattutto sulla mentalità e sull'autostima. Per queste caratteristiche l'esame più importante è proprio la partita contro la Juve (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Juve quest'anno è più abbordabile. Bisogna vedere se Mourinho ha trasmesso alla Roma la capacità di affrontare le grandi partite. Qualche dubbio ce l'ho... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Lo dico così: mi aspetto un 1-1 domenica sera con la Juventus (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham deve smettere di litigare coi pali, ma lì è solo sfortuna, e servono i primi gol di Zaniolo perché finora è il bilancio offensivo è troppo legato a Pellegrini (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi aspetto che la Roma non scenda in campo rassegnata contro la Juventus, come si è visto fare negli anni passati (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)