Campagna abbonamenti: superata quota 14mila

La corsa continua. Nonostante le difficoltà registrate nella giornata di ieri per assicurarsi un abbonamento per le restanti giornate di campionato, dopo l'ampliamento della capienza al 75%, è stata superata già in mattinata la soglia di 14mila abbonamenti staccati. Il settore "Distinti Sud", inoltre, risulta esaurito in vendita libera e quindi ora acquistabile solo in prelazione per chi era abbonato nella stagione 2019/20.

? Aggiornamento abbonamenti: Superati i 14.000

