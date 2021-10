BODO/GLIMT-ROMA: info biglietti. Da mercoledì 13 alle 10:00 al via la prenotazione per i nuovi abbonati. Settore ospiti a 20 euro

Queste sono tutte le cose che dovete sapere per l'acquisto dei tagliandi del Settore Ospiti (Block C), che costeranno 200 corone norvegesi, circa 20€.

FASI DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI SU ASROMA.COM

FASE 1: riservata ai titolari del nuovo Abbonamento AS Roma 2021/22.

Dalle ore 10.00 di mercoledì 13, alle 9:59 di giovedì 14 ottobre. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento. Attenzione! Saranno validi esclusivamente i codici relativi agli abbonamenti acquistati entro le ore 23:59 di martedì 12.

riservata ai titolari del nuovo Abbonamento AS Roma 2021/22. Dalle ore 10.00 di mercoledì 13, alle 9:59 di giovedì 14 ottobre. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento. Attenzione! Saranno validi esclusivamente i codici relativi agli abbonamenti acquistati entro le ore 23:59 di martedì 12. FASE 2: prenotazione libera dalle ore 10:00 alle 18:00 di giovedì 14 ottobre.

La mail valida per l’acquisto del biglietto sarà inviata a tutti entro le ore 18:00 di venerdì 15 ottobre. L’acquisto potrà essere finalizzato entro e non oltre le ore 16:00 di martedì 19 ottobre. In caso di più prenotazioni effettuate con lo stesso indirizzo, sarà inviata un'unica mail contenente più codici.