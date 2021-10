VIDEO - Mourinho col drone a Trigoria: "E' calcio, è lavoro: non è divertimento"

Mattinata con allenamento a Trigoria per la Roma che prepara la ripresa del campionato, con l'impegno di domenica prossima in casa della Juventus. Su Instagram, José Mourinho ha pubblicato un video in cui sistema il drone che solitamente riprende le sedute d'allenamento. E ha aggiunto: "E' calcio, è allenamento, è lavoro: non ci stiamo divertendo".