A Verona con Mkhitaryan, ma senza Viña. Mou assicura: "Nessun problema con Villar. Difesa a 3 possibile"

Contro il Verona out Viña, c'è Mkhitaryan: l'uruguaiano è assente per una botta al ginocchio accusata in allenamento, mentre il 77 giallorosso è regolarmente a disposizione dopo aver recuperato dall'affaticamento muscolare. E, in conferenza stampa, José Mourinho fissa anche l'obiettivo della Roma: "Possiamo fare meglio, non nel risultato ma nella qualità del gioco e nella fase difensiva". Lo Special One, inoltre, non chiude all''ipotesi di schierare una difesa a 3 e assicura che "non c'è nessun problema con Villar".

A Verona col tifo al seguito: il settore ospiti, riservato ai giallorossi, è esaurito.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - L'ORO DEL CAPITANO. GOL E LEADERSHIP: IL NUOVO PELLEGRINI SI È PRESO LA ROMA

TRIGORIA: BOTTA AL GINOCCHIO PER VINA, AFFATICAMENTO PER MKHITARYAN

VERONA, TUDOR: "DELLA ROMA MI PREOCCUPA MOURINHO"

PRIMAVERA, MILAN-ROMA 2-2: PRIMA FRENATA PER I GIALLOROSSI

VERONA-ROMA: ESAURITO IL SETTORE OSPITI

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "LA DIFESA A 3 È UNA POSSIBILITÀ, NESSUN PROBLEMA CON VILLAR"

ROMA A VERONA: C'È MKHITARYAN, OUT VINA

LR24