Conferenza stampa, MOURINHO: "Possiamo fare meglio nella qualità del gioco e nella fase difensiva"

Alla ricerca del settimo successo di fila, la Roma di Josè Mourinho fa visita all'Hellas Verona del neo tecnico Tudor. E come di consueto, alla vigilia, ha parlato lo Special One in conferenza stampa. Le sue parole:

C'è qualcuno che non ha recepito la sua idea di calcio?

"No, sarebbe facile dire che giovedì siamo stati perfetti. Analizziamo tutte le partite e i problemi che abbiamo avuto. Da questo punto di vista possiamo fare meglio, non nel risultato ma nella qualità del gioco e nella fase difensiva. Ad inizio secondo tempo loro hanno avuto momenti di controllo"