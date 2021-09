Primavera, Milan-Roma 2-2 (5' Felix, 13' Di Gesù, 15' Oliveras, 24' rig. Capone): fine primo tempo. Gol e spettacolo nella prima frazione di gioco (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - In campo per il tris: la Primavera di Alberto De Rossi affronta il Milan al Centro Sportivo Vismara per trovare la terza vittoria in 3 gare in campionato, con l'obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. "Per vincere servirà una grande prestazione", ha spiegato ieri il tecnico dei giallorossi. Puntano al riscatto, invece, i rossoneri, reduci dalla sconfitta in Youth League contro il Liverpool e da un solo pareggio nei primi due match di campionato.

IL TABELLINO

Milan: Desplanches; Coubis, Di Gesù, Capone, Bosisio, Tolomello, Stanga, Rossi, Alesi, Bozzolan, Traoré.

A disp.: Nava, Pseftis, Kerkez, Obaretin, Polenghi, Foglio, Björklund, Bright, Gala, Roback, Sette, Amore.

All.: Giunti.

Roma: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovič; Missori, Faticanti, Tahirović, Oliveras; Volpato; Satriano, Afena-Gyan.

A disp.: Berti, Baldi, Voelkerling Persson, Di Bartolo, Cassano, Cassano, Dicorato, Zajšek, Rocchetti, Ngingi, Louakima, Verrengia, Vetkal.

All.: De Rossi.

Arbitro: Pirrotta

Marcatori: 5' Felix, 13' Di Gesù, 15' Oliveras, 24' rig. Capone

Ammoniti: Morichelli (R), Tolomello (M), Stanga (M)

Recupero: 2' pt

LIVE

Primo tempo:

45'+2 - Termina la prima frazione di gioco

44' - Inserimento dalla destra di Faticanti che cerca Felix in area. Il passaggio viene spazzato in calcio d'angolo dalla difesa rossonera

31' - Altro tentativo di Alesi, stavolta dal limite. Respinge Mastrantonio

30' - Tentativo dalla distanza di Alesi, Mastrantonio controlla

26' - Satriano cerca l'occasione per riportare i suoi in vantaggio, ma il portiere avversario blocca la sua conclusione

24' - PAREGGIO DEL MILAN. Capone trasforma il penalty spiazzando Mastrantonio

23' - Rigore per il Milan. Traorè entra in area e cade dopo un leggero contrasto con Morichelli. Dubbia la bontà della decisione dell'arbitro

20' - Punizione dal limite per il Milan. Il tiro di Capone si infrange sulla barriera. Proteste del Milan per un sospetto tocco con un braccio di uno dei calciatori in barriera

17' - Nuova occasione per il Milan: Rossi spara da distanza ravvicinata ma Mastrantonio salva i giallorossi

15' - GOOOOOOOOL DI OLIVERAS! Serpentina dalla sinistra dell'ex Barcellona che ne salta 3 e buca il portiere avversario

13' - PAREGGIO DEL MILAN. Di Gesù prende palla ed accentrandosi da destra spara con l'interno del piede sinistro. Imprendibile per Mastrantonio

5' - GOOOOL DELLA ROMA! Cavalcata vincente di Felix che, dopo 40 metri di corsa, salta il portiere avversario ma non riesce ad appoggiare in porta. Desplanches e i suoi difensori recuperano, ma Gyan trova comunque il modo di beffarli e siglare lo 0-1

1' - L'arbitro fischia l'inizio della partita

PREPARTITA

10.45 - Ecco la distinta del match tra Milan e Roma

10.44 - Con un video del riscaldamento dei giallorossi, la Roma comunica il proprio 11 ufficiale