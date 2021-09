Verona-Roma: esaurito il settore ospiti

Domani nella trasferta di Verona, la Roma potrà contare anche sul sostegno del suo pubblico. Tutto esaurito per il settore ospiti del Bentegodi per il match di domani con l'Hellas. Lo rende noto la Questura di Verona con un comunicato ufficiale.

"In relazione alla partita di calcio Hellas Verona-Roma, in programma domenica 19 settembre allo stadio "Bentegodi" - si legge nella nota - , si comunica che, come da apposita determinazione dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ai tifosi romanisti residenti nella regione Lazio è stato permesso l'acquisto del titolo di ingresso esclusivamente per il settore "ospiti".

Tenuto conto della cospicua richiesta di biglietti da parte della tifoseria romanista e delle restrizioni imposte dalla normativa emanata a contrasto della pandemia che dimezza la capienza dello stadio, alla parte della curva nord riservata agli ospiti è stato aggiunto un ulteriore settore, a questa adiacente e comunicante. Ciò nonostante, tutti i 1700 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore dopo l'apertura delle vendite.

Pertanto, onde evitare spiacevoli provvedimenti nei confronti degli inottemperanti, la Questura di Verona invita i tifosi romanisti, provenienti dalla regione Lazio, ad astenersi dal recarsi allo stadio "Bentegodi" qualora sprovvisti di tagliando nominativo di accesso al settore loro riservato".