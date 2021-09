LIVE - Lieve distorsione al ginocchio per Vina, affaticamento per Mkhitaryan. I due verranno valutati nella rifinitura in vista dell'Hellas

Preoccupazione in casa Roma per i problemi accusati alla vigilia della partita con l'Hellas da Matias Vina e Henrikh Mkhitaryan. Per il terzino la preoccupazione nasce da una botta al ginocchio rimediata mercoledì, mentre l'armeno sarebbe frenato da un affaticamento. Di seguito tutti gli sviluppi sulle condizioni dei due calciatori:

LIVE

11.03 - Non sarebbe grave, secondo quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, il problema al ginocchio di Matias Vina. Il giocatore avrebbe infatti rassicurato tutti già dopo la botta rimediata mercoledì, e anche i controlli confermano una semplice distorsione.

Per #Vina l'infortunio al ginocchio non è grave. Il giocatore subito aveva rassicurato tutti e anche i controlli hanno confermato la semplice distorsione#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/oJwY0BM4jr — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 18, 2021

10.25 - Non solo Vina: stando a quanto riportato da Gianluca Lengua de Il Messaggero, sulle frequenze dell'emittente radiofonica, anche Henrikh Mkhitaryan avrebbe accusato un problema fisico. Per il trequartista armeno si potrebbe trattare di un affaticamento muscolare.

(Radio Radio)

10.20 - Problemi in vista della sfida della Roma contro l'Hellas Verona. Secondo quanto riferito su Twitter da Alessandro Austini de Il Tempo, nel corso dell'allenamento alla vigilia di Roma-CSKA Sofia Matias Vina avrebbe riportato un problema al ginocchio a seguito di una botta. Si teme una lieve distorsione all'articolazione del terzino sinistro, che potrebbe dunque saltare la sfida del Bentegodi.