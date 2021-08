Abraham a titolo definitivo alla Roma. Mourinho: "Voglio un Olimpico pieno di romanisti". Domani la presentazione della seconda maglia

Tammy Abraham, dopo l'arrivo a Roma e la visite mediche dei giorni scorsi, è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. A darne notizia nella giornata di oggi è stata la società, che con un comunicato e le parole del proprio general manager Tiago Pinto ha esternato tutta la propria felicità per l'acquisto dell'attaccante. "La scelta di lasciare la Premier League e la squadra della sua città dimostra con i fatti quanto il ragazzo creda profondamente nella sfida di crescere e di fare bene alla Roma. Portare nel club calciatori che vogliono indossare la nostra maglia è davvero molto importante per l’identità e l’appartenenza che riteniamo fondamentali nella nostra visione del Club" sono state le parole del gm giallorosso.

Nella giornata di oggi però è tornato a parlare anche Josè Mourinho, che tramite i propri social network aveva annunciato nella giornata di ieri che avrebbe rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali della Roma. "Sono state settimane di duro lavoro, fa piacere quando ci sono tante persone che vogliono lavorare e migliorare, che hanno grande motivazione e voglia di fare bene. Non parlo solo dei giocatori, ma di tutti quelli che hanno fatto parte di questo precampionato con temperature difficili e con condizioni non facili. Era importante migliorare tatticamente e imparare a giocare come squadra, allo stesso tempo serve organizzazione nei diversi dipartimenti del club che ruotano intorno alla squadra, senza dimenticare un mercato super difficile, c'è stato un grande lavoro per il direttore, gli scout, la società. Ora arriva il momento che piace a tutti, non mi piacciono le amichevoli, e abbiamo cercato di prendere questa cosa come una motivazione. Ora domenica contro la Fiorentina ci sono punti in palio e anche giovedì in Turchia. Questa è una pressione positiva, è questo che voglio sia io che i giocatori. Anche i tifosi si divertiranno di più con partite vere".

UFFICIALE, ABRAHAM A TITOLO DEFINITIVO ALLA ROMA: AL CHELSEA 40 MLN PIU' BONUS. L'ATTACCANTE: "VOGLIO AIUTARE LA SQUADRA A VINCERE TROFEI". PINTO: "LA SUA SCELTA DIMOSTRA QUANTO CREDA IN QUESTA SFIDA"

ABRAHAM: "QUI PER AIUTARE LA ROMA A VINCERE, MERITIAMO LA CHAMPIONS. RUDIGER MI HA CONVINTO A DIRE SI"

SMALLING, LESIONE AL FLESSORE DELLA COSCIA SINISTRA: A RISCHIO PER TRABZONSPOR E FIORENTINA

CALCIOMERCATO ROMA, OPERAZIONE CHIUSA PER FLORENZI AL MILAN: PRESTITO A 1 MILIONE E DIRITTO DI RISCATTO A 4. GIOCATORE ATTESO A MILANO NELLE PROSSIME 24/48 ORE

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA, GIALLOROSSI ALLA RICERCA DI UN DIFENSORE CENTRALE: PRENDONO QUOTA I NOMI DI BOTMAN E AGUERD

MOURINHO: "SODDISFATTO DI QUESTI PRIMI 40 GIORNI DI LAVORO, MA LE PARTITE VERE INIZIANO ORA. MERCATO? NON POSSO CHE RINGRAZIARE IL CLUB"

ABRAHAM: PRIMO ALLENAMENTO A TRIGORIA PER IL NUOVO ATTACCANTE GIALLOROSSO

AS ROMA: NUOVA PARTENERSHIP CON STATSBOMB

CALCIOMERCATO ROMA: SONDAGGIO PER PJIANIC, MA IL CENTROCAMPISTA VUOLE LA JUVE

ROMA, DOMANI LA PRESENTAZIONE DELL'AWAY KIT

