FOTO - Abraham: primo allenamento a Trigoria per il nuovo attaccante giallorosso

Non ha perso tempo Tammy Abraham. Il centravanti inglese, che dovrà tornare in Inghilterra per sbrogliare gli ultimi problemi legato al visto, intanto si è allenato a Trigoria per la prima volta. Salterà la sfida di Conference League contro il Trabzonspor, con Mourinho che spera di averlo a disposizione contro la Fiorentina.