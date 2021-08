FOCOLARI: "La Roma può essere la sorpresa del campionato" - AGRESTI: "Dipenderà molto da Abraham e Zaniolo"

A pochi giorni dall'avvio della stagione ufficiale, con la Roma impegnata in Conference League, nell'etere romano si analizzano i giallorossi: "La Roma può essere la sorpresa del campionato. La proprietà giallorossa è quella che ha fatto meglio in assoluto, nessuno si è impegnato come i Friedkin", il pensiero di Furio Focolari. Sulla stessa lunghezza d'onda Stefano Agresti: "Se i nuovi rendono per quello che sono costati, la Roma è messa molto bene. Se Abraham diventerà un giocatore importante e continuo e soprattutto se Zaniolo potrà esprimersi ai suoi massimi livelli, la Roma potrebbe fare davvero molto bene"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Credo che Mourinho abbia deciso il mercato della Roma, mi sembra logico che abbia dato indicazioni. Se dovesse concludersi con l'acquisto di un centrocampista, il mercato giallorosso meriterebbe un bel voto. Tra i nuovi allenatori arrivati in Serie A penso che il portoghese sia quello che possa incidere di più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma può essere la sorpresa del campionato. La proprietà giallorossa è quella che ha fatto meglio in assoluto, nessuno si è impegnato come i Friedkin. Ci sono alcuni punti interrogativi: Abraham può fare molto bene ma va verificato, Vina deve sostituire Spinazzola per 6 mesi, Shomurodov può essere una scommessa. Ma la Roma ha preso questi giocatori, è stata l'unica squadra che si è mossa su certi livelli. L'acquisto più importante, secondo me, è in assoluto Zaniolo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se i nuovi rendono per quello che sono costati, la Roma è messa molto bene. Se Abraham diventerà un giocatore importante e continuo e soprattutto se Zaniolo potrà esprimersi ai suoi massimi livelli, la Roma potrebbe fare davvero molto bene in un campionato equilibrato: dipende molto da questi due giocatori (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Smalling ne avrà almeno per 15 giorni, i titolari per ora saranno Mancini e Ibanez. Credo che giovedì vedremo al formazione titolare, Mourinho vuole chiudere i giochi già all'andata. Mercato? Vanno prima risolti i problemi in uscita, ma qualcun altro arriverà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, - Lo Sport)

Se sarà lesione Smalling lo rivedremo dopo la sosta (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, - Lo Sport)