Roma, domani la presentazione dell’Away Kit (VIDEO)

La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, annuncia che nella giornata di domani la società presenterà finalmente la seconda maglia per la stagione 2021/2022. I giallorossi, che da questa stagione lavorano con il marchio di New Balance, scenderanno in campo nella serata di giovedì in casa del Trabzonspor e non è da escludere che la squadra di José Mourinho possa indossare la nuova maglia nella prima uscita ufficiale della stagione, valevole per i playoff di Conference League.