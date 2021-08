Smalling, lesione al flessore della coscia sinistra: a rischio per Trabzonspor e Fiorentina

Una brutta notizia per la Roma a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione. Si ferma Chris Smalling, che ha accusato un problema muscolare che con tutta probabilità lo terrà fuori per la sfida di giovedì con il Trabzonspor. Il difensore inglese nel corso dell'allenamento odierno ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Come consuetudine le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma visto il poco tempo a disposizione appare improbabile un suo recupero per l'andata dei playoff di Conference League. La sua presenza inoltre è a forte rischio anche per la prima di campionato con la Fiorentina, in programma domenica prossima.