Rui Partricio: "Un orgoglio lottare per questa squadra". Trigoria, fastidio al quadricipite destro per Veretout. Pellegrini vicino al rinnovo

La Roma dopo una giornata di riposo concessa da José Mourinho è tornata in campo a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. I giallorossi hanno svolto infatti una doppia seduta alternandosi tra palestra, esercizi di ricezione e trasmissione del pallone e partite a tema. Cattive notizie però per lo Special One, visto che Jordan Veretout è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio al quadricipite destro.

Nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente il nuovo estremo difensore della Roma, Rui Patricio. "Sono molto orgoglioso dell'interesse della Roma per me. Tutti conoscono la grandezza di questo club ed è un orgoglio lottare per raggiungere gli obiettivi di questa squadra. E' evidente che quando ho accettato la Roma è stato per l'importanza del club ma anche per quella dell'allenatore. E' un onore per me difendere quell'importanza. Tutti quando vanno in una nuova piazza vogliono fare del loro meglio, io da parte mia posso promettere il massimo impegno. Cercherò di ambientarmi il prima possibile con il gruppo perché solo tutti uniti possiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo" sono state le sue parole.

