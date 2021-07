FERRAJOLO: "La Roma sul mercato deve fare qualcosa in più rispetto alle altre" - PRUZZO: "Mourinho proporrà una squadra solida, di cattiveria e di punti"

Valutazioni generali sul mercato nelle discussioni radiofoniche romane. Mentre si continuano ad aspettare novità sul fronte Xhaka e Vina, arrivano le previsioni sulla Roma che sarà: "Mourinho proporrà una squadra solida, cattiva e che farà punti", dichiara Roberto Pruzzo. "Ci si aspetta molto da lui", aggiunge Mario Mattioli.

Ilario Di Giovambattista non ha dubbi, poi, sulla questione stadio: "E' una vergogna. C’è chi ha pagato 90 milioni di euro per non avere nulla"

La Roma si sta attrezzando e credo che già dal primo anno di Mourinho potrà proporre una squadra solida, di cattiveria e di punti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ci sono alcuni campanelli d'allarme, Xhaka ancora non è arrivato e Veretout è scomparso da 2 mesi e 19 giorni. Ma poi come si fa ad allenarsi alle 10 di mattina a 32 gradi e mezzo? Lo trovo anomalo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il mercato della Roma non è diverso da quello delle altre squadre. Hanno però degli obiettivi veri, come Xhaka. Mourinho deve dare una impronta alla squadra, ci si aspetta molto da lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pallotta sulla Raggi non ha detto novità e non ha sbagliato nulla, ma il progetto di Tor di Valle non si poteva realizzare, era troppo farraginoso e difficile da realizzare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Shomurodov? I suoi numeri non sono quelli di un bomber, ma mi impressiona la sua mobilità abbinata alla sua fisicità. A me come terza punta piacerebbe (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo 92.7)

Pallotta non si rende conto che ha avuto degli ‘illusionisti amici’ sul progetto stadio, alla prima critica il giorno dopo si rispondeva che lo stadio era ad un passo… E anche la sindaca è stata complice di questa comunicazione. Siamo andati avanti così per anni, fino alla revoca dell’altro ieri. Chiuderei con una sola parola: è una vergogna. C’è chi ha pagato 90 milioni di euro per non avere nulla, una delle vicende più schifose del calcio italiano (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma sul mercato deve fare qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Non credo che arriverà comunque un giocatore da 40 milioni (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)