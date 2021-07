Calciomercato Roma: incontro positivo con l'agente di Pellegrini, quasi fatta per il rinnovo

Sprint improvviso per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, in mattinata sarebbe andato in scena un incontro particolarmente proficuo tra l'agente del giocatore e la società. Il numero 7 della Roma sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto con il club giallorosso. Via dunque la clausola rescissoria da 30 milioni che pende sull'accordo in essere, con il classe '96 che dovrebbe rinnovare fino al 2025.

Confirmed what I anticipated yesterday in the today's meeting: Lorenzo #Pellegrini's contract extension with #ASRoma is almost done. #transfers https://t.co/DMFsdhkai4 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2021